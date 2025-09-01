Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció sobreprecios en el PAMI para la compra de lentes intraoculares.

“Desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas”, advirtió el dirigente Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, en redes sociales. Acompañó la publicación con la licitación pública 12/25, con compras a Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad, que totalizan $80.730 millones.

La denuncia se reveló anoche en el canal Todo Noticias, donde se publicó un informe periodístico en el que los oftalmólogos que son prestadores del PAMI advirtieron que los productos estaban entre 5 y 8 veces más caros que el precio de mercado.

Rodolfo Aguiar, quien evalúa realizar una presentación judicial, agregó: “los lentes que tienen un costo de 35.000 pesos se pagaron a 150.000 pesos y en algunos casos hasta 230.000 pesos. Además, los insumos adquiridos son de menor calidad. Son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”, remató Aguiar.

En tanto, la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en PAMI, a cargo de Javier Arzuvi Calvo, ya activó una investigación preliminar sobre la cuestión.

La obra social de los jubilados está siendo presidida por el médico Esteban Leguízamo y pertenece a la órbita del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

Rodolfo Aguiar añadió que “se conocieron hechos de corrupción de extrema gravedad en operaciones de cataratas que quintuplicaban los precios del mercado”. En declaraciones a la emisora porteña Futurock, el dirigente gremial agregó que “sin ningún lugar a dudas hay retornos” y añadió que “PAMI nunca había sido tan mal administrada como ahora”.