El PAMI rechazó este lunes las acusaciones de presuntos sobreprecios en la compra de lentes y defendió el nuevo sistema de compra.

Fuentes del organismo señalaron que anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir la lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos.

“Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura”, sostienen desde la obra social de los jubilados. En ese sentido, detallaron que el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación. El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.

Además, recordaron que otros financiadores del sistema abonan cifras más altas: la obra social del Poder Judicial paga $740.000 por el mismo procedimiento y prepagas como OSDE hasta $1.148.016, mientras que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.

Desde la obra social de los jubilados también afirmaron que “con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia”.