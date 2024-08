Francisco Paoltroni, senador nacional formoseño de La Libertad Avanza, manifestó que votará en contra del DNU que amplió los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado en 100 mil millones de pesos.

En plena controversia política por la decisión del presidente Javier Milei de aumentar los fondos para la agencia de inteligencia y su negativa de incrementar los haberes a los jubilados con la modificación de la fórmula jubilatoria, el legislador reafirmó su postura, pidiendo “coherencia”. Además criticó la postulación de Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con Radio Universidad del Multimedio SRT, expresó: “Voy a votar en contra, porque sino es una incoherencia. Si no hay plata para los jubilados, tampoco debería haber para la SIDE”.

“Si necesitamos recuperar la economía, sabemos que es a través de la inversión de la producción y del empleo genuino. Eso es a través de la confianza y credibilidad. Si no se genera eso, la zanahoria se aleja”.

Por eso me opongo férreamente a Lijo, porque si Argentina no garantiza una justicia de calidad y no da garantía de independencia de poderes y de justicia, la recuperación económica se aleja. Esta postulación es traer al peor de todos los jueces.

Sobre Lijo, fue categórico en su crítica y citó el antecedente de la causa YPF: "El juicio de YPF que hoy afrontamos, si Lijo hubiese llamado a declarar a todos los implicados, hoy no estaríamos endeudadísimos con esta complicación de los 16 mil millones".

Sobre los motivos por los cuales Milei postuló a Lijo para el máximo cuerpo, remarcó la “influencia” del asesor presidencial, Santiago Caputo: “Le está haciendo mucho mal al presidente, al gobierno, a la confianza y credibilidad”.

“El presidente puede retrotraer su decisión de postular a Lijo, puede corregir sus errores. Milei está muy centrado en la economía, por eso alerto del riesgo que estamos corriendo”, sentenció.

Sin embargo, ratificó su apoyo al presidente e insistió en alertarlo y “salvaguardarlo”: "Presidente, la casta esta por comerlo. Le vengo a advertir que no cometamos este error, la gente voto una Argentina distinta".

“Lijo es el juez que todos los gobernadores necesitan para volverse intocables, los peronistas, kirchneristas, radicales, todos. La presión se tiene que centrar en cada uno de los senadores, la ciudadanía tiene que hacer presión sobre esto”, dijo.

Respecto a la “pelea” que mantiene con Santiago Caputo y su posible salida del bloque, no dio detalles, sino que lo minimizó: "Eso sería lo de menos, si no se defienden las ideas de la libertad, vamos a fracasar de nuevo”.

“Que los medios no distraigan a la gente con las internas políticas. La Argentina siempre estuvo distraída con la Justicia, como que no está en el día a día de la gente y nos duermen tres generaciones más”, sentenció.