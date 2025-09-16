El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se expresó tras el anuncio del Presupuesto 2026 de Javier Milei, por cadena nacional, en la noche del lunes.

Consideraron que “es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario” porque los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo “implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”.

En el comunicado, el CIN dijo que “prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

Ponen expectativa en el Congreso de la Nación para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, “un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”.