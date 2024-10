Este 17 de octubre se celebró el Día de la Lealtad peronista en distintos puntos del país. Algunos representantes publicaron mensajes en sus redes sociales y otros realizaron actos más convocantes.

Entre ellos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien hizo un contundente llamado a la unidad: “Los mejores días siempre fueron con Cristina”. También aprovechó la ocasión para criticar a Javier Milei y puso paños fríos ante la idea de ser candidato a presidente.

“La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción, la libertad sólo es posible con justicia social, la vida no es mercado y la Patria no se vende”, planteó.

Y sobre el peronismo, fue firme: “No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dispuesto a ofrecer a los bonaerense un escudo a lo que está haciendo Milei”.

El kirchnerismo, con masividad de La Cámpora, realizó un acto en la Federación Argentina de Boxeo, ubicada en la calle Castro Barros, en el barrio de Caballito, Buenos Aires.

Guillermo Moreno, por su parte, hizo lo propio en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón entre Moreno y Belgrano.