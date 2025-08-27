Las principales figuras del gobierno nacional repudiaron el ataque contra la caravana que encabezó el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”, expresó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Lo que acaba de pasar en Lomas de Zamora es un intento de magnicidio. Atentaron contra la vida del Presidente de la Nación tirándole un cascote en la cabeza. El único culpable es el kirchnerismo”, afirmó Javier Lanari, miembro del equipo de Vocería.

El presidente también cuestionó la violencia que atribuyó al kirchnerismo con una foto junto a José Luis Espert y a Karina Milei.