Continúa creciendo el escándalo por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de Presidencia, involucrada en un presunto circuito de coimas y retornos, donde también aparece el apellido Menem. Este martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un video en sus cuentas digitales en el que denunció una “operación de espionaje ilegal” desarrollada en contra del Gobierno nacional.

“Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral”, dijo la ministra, que desde el lunes a la noche ha dado distintas declaraciones periodísticas.

“No es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral. Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”, dijo Bullrich, quien insiste en culpar al “kirchnerismo” por todas las denuncias por presuntos esquemas de corrupción en el seno del Gobierno de Javier Milei.

“Esto ya lo viví con Santiago Maldonado, a dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, inventaron testigos, inventaron una historia entera para destruir al Gobierno y muchos repitieron esa mentira sin chequear nada”, agregó la ministra, que de todas maneras no exhibió prueba material de ningún tipo para sustentar las hipótesis que desde el Gobierno vienen ensayando desde que saltó a la esfera pública el apellido Spagnuolo.

Siguiendo la misma línea, y atendiendo a que los audios al momento publicados parecen haber sido registrados en despachos oficiales, Bullrich expresó que “cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza recurren a lo mismo de siempre: pierden poder, inventan caos, crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre, operan desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros sembrando desconfianza y odio”.

“Esta vez llegaron más lejos que nunca, espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación. Esto es un ataque frontal a la República, los audios difundidos lo confirman. Dos poderes del Estado habrían sido violados al mismo tiempo, una gravedad inédita en la democracia argentina y nuestra denuncia lo deja en evidencia”, dijo la ministra a través del video publicado en sus redes.

Sobre el final del video, Bullrich aclaró que “el Gobierno no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. Tenemos un principio innegociable: el que las hace las paga, nadie está por encima de la ley".