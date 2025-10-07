La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que se asignará un equipo de custodia para proteger a Federico "Fred" Machado, tras la resolución de la Corte Suprema que aprobó su extradición a Estados Unidos.

Fred Machado: "Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso, no por narco"

Machado, un empresario involucrado en un caso de narcotráfico y fraude, fue arrestado este martes por la Policía Federal en su domicilio en Viedma, como parte del operativo para formalizar su entrega a las autoridades estadounidenses.

A través de sus redes sociales, la ministra Bullrich afirmó: "Voy a asignar custodia a Machado".

También aprovechó la ocasión para responder al comentario de Juan Grabois, quien había criticado la medida, diciendo: “Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”.

El candidato a diputado por Fuerza Patria había escrito en sus redes que Bullrich debería tomar precauciones para evitar que algo le ocurriera a Machado antes de su extradición.

Grabois continuó su comentario, mencionando a Lorena Villaverde, quien es candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro y que fue detenida por transportar medio kilo de cocaína. Según Grabois, Villaverde estaría vinculada con Claudio Ciccarelli, quien es considerado un testaferro de Machado y reside en la mansión de Ciccarelli. El dirigente también señaló que la presunta red de narcotráfico de Machado no se limita a José Luis Espert.

La detención de Machado se produjo después de que la Corte Suprema desestimara los últimos recursos legales de su defensa, ratificando así la decisión del Juzgado Federal de Neuquén, que autorizó su extradición para enfrentar cinco cargos, entre ellos el de asociación ilícita con fines de narcotráfico.