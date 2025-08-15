La actual ministra de Seguridad del Gobierno nacional, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que se presentará como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por el oficialismo de La Libertad Avanza, en las elecciones del 26 de octubre próximo.

En su publicación en X, la funcionaria -pasó por distintos gobiernos y colores políticos desde la década del 90 a la actualidad- remarcó que “la próxima batalla” está en la Cámara Alta: “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Por su parte, el presidente Javier Milei mostró su apoyo inmediato en redes sociales. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la pelea en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas... VLLC!”, publicó el mandatario en X.

“Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente”, le respondió Bullrich a la publicación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había comentado en julio la posibilidad en carpeta de que la ministra se candidateara. En ese mismo momento, Francos había deslizado también la posibilidad de que Bullrich sea la compañera de fórmula de Milei en 2027.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, posteó este viernes la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich lanzó su candidatura, según dijo, “después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley”.

“El esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, agregó la funcionaria que, al igual que el presidente Milei, no pierde oportunidad de polarizar con el kirchnerismo.

Aún resta saber quién acompañará en el segundo lugar a Bullrich, aunque en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que sea el economista y consultor Agustín Monteverde.