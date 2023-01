Patricia Bullrich acompañó una protesta de venezolanos contra la visita de Nicolás Maduro a la Argentina, concretada este domingo en la zona de Retiro en CABA.

“La comunidad venezolana está muy herida porque el país que los ha refugiado recibe a Maduro”, señaló la presidenta del Pro, que se mostró junto a emigrados y dirigentes políticos exiliados

Reforzando su alto perfil de cara las elecciones del 2023 y pese a las idas y vueltas, las internas y las acusaciones cruzadas, la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos, ya se perfila como candidata para competir en las elecciones presidenciales de este año.

Tal es así que, en las últimas horas, la presidenta del PRO anunció que presentará un pedido ante la DEA para que detenga al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando ingrese a la Argentina para participar de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Bullrich acusa al mandatario venezolano de tener vínculos con el narcotráfico y con la FARC.

“Mañana voy a presentar un alerta a la DEA", dijo Bullrich, al comentar el pedido de caputra de la DEA por la presunta participación de Maduro en el Cartel de los Soles. "Si alguien buscado en Estados Unidos viene al país, las oficinas pueden actuar en la región para que sean extraditados”, lanzó Bullrich, en discordancia con lo estipulado con varios especialistas que consideran que la agencia norteamericana no tiene ese poder en el país.

"Lo de la denuncia es absolutamente inviable, no se puede detener a Maduro. Tal vez Patricia Bullrich busque cumplir un sueño de arrestar a alguien a quien ella no quiera, pero primero tiene que haber un juicio previo, una condena. En casos internacionales, además, tiene que haber orden de la Interpol y no la hay", explica a Página/12 el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien agregó: "Encima actualmente hay una investigación de la Corte Penal Internacional, y Argentina no podría comenzar ningún juicio hasta que la Corte se expida".

"La intención de Patricia Bullrich es correr el eje de la noticia, que es la enorme presencia de presidentes en la Celac. Quiere mitigar el efecto de la foto de un acto en el que participarán Lula, Maduro, Boric, Lacalle Pou, Xiomara Castro. Buscan evitar el impacto de lo que significa una Latinoamérica unida, aún en su heterogeneidad", finalizó Laborde.

Al mismo tiempo, la presidenta del PRO confirmó que participará de las marchas que ciudadanos venezolanos que viven en Argentina, realizarán hacia el hotel donde se hospedará Maduro en su estadía.

Nexos de Bullrich con la DEA

"Patricia Bullrich fue la puerta de entrada para la DEA en Argentina. Les concedió todos sus deseos", aseguró Julián Maradeo, autor del libro La DEA en Argentina, en una entrevista con Página/12 en la que contó cómo funciona la agencia estadounidense "contra las drogas" en el país.

Tras una extensa y profunda investigación, el autor constató que durante el gobierno macrista el organismo antidroga tuvo el poder de elegir funcionarios, manejar financiamiento “en negro” y crear y coordinar grupos operativos conjuntos con absoluta discrecionalidad en Argentina.

A modo de ejemplo, citó una situación ocurrida durante 2017: "A través de una resolución, Bullrich crea los grupos operativos conjuntos. La particularidad es que en documentos confidenciales se logra constatar que en ese momento Bullrich le concede a la DEA que en el proceso de selección de quiénes iban a formar parte de estos grupos fuese a través de una reunión en la cual no hubiese nadie del ministerio de Seguridad nacional, solo los agentes que querían formar parte y la DEA”, contó Maradeo.

Y agregó: “Son agentes argentinos, formados en instituciones argentinas, que van a trabajar en territorio argentino conducidos por la DEA”. Asimismo, destactó que "está demostrado que se puso a disposición de estos grupos operativos conjuntos, una caja de dólares en negro para el pago de informantes, viáticos u otro tipo de gastos, que se rinden en la contabilidad norteamericana, pero no en la Argentina”.

