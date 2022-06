La cordobesa Paz Carrara lanzó su segundo adelanto en colaboración con Ainda. Escuchá "Suficiente" en todas las plataformas digitales.



"Esta canción habla de poder de alguna manera hacerle freno al inconformismo. Me ha pasado muchas veces de sentir que por no hacer canciones que me destruyan emocionalmente no son lo suficientemente buenas. La vida me va mostrando constantemente que es necesario hacer un balance. La tristeza es parte de ese balance, como también el resto de las cosas lindas que nos pasan. Este disco para mi viene a ser equilibrio para mi música" cuenta la artista acerca de "Suficiente".

Por primera vez, la compositora se anima a catalogar su música como pop, aunque sin dudas, esta canción es la más "indie" del próximo álbum. Por eso, Paz invitó a quienes creé que juegan un papel clave en la escena local del indie y que admira profundamente: Ainda.

"Suficiente" es la continuación de "Ancla" (primer single), y viene a reforzar el concepto de la canción anterior: se acaba la tristeza y toca vivir las cosas desde otro lado. Juntos adelantan lo que será su primer trabajo discográfico LP junto a Diego Mema y Pablo Giménez, que saldrá a la luz a principios del mes de agosto.

Más acerca de Paz Carrara

Paz Carrara es una cantante y compositora de 23 años nacida en la provincia de Córdoba y comenzó su relación con la música desde muy pequeña, ingresando al conservatorio Félix T. Garzón a los 8 años de edad. En 2018 se mudó a Buenos Aires en donde terminó sus estudios de música y comenzó a desarrollar su carrera como artista.

Dentro de sus primeros pasos y con su estilo pop folk lanzó “Ramé” (2019) su primer EP y luego “Centenios” (2020) logrando reconocimiento en la escena de la música que comenzó a descubrir su talento y su sensibilidad tanto en la composición como en la interpretación de sus canciones. En el 2020 a través de su single “Radar”, logró dar un paso agigantado, así conquistando rápidamente público y nuevos oyentes acumulando más de 1M de escuchas en Spotify.

En 2020 y 2021 compartió escenario invitada por artistas como Bandalos Chinos, Celli, y Ainda, y en 2022 presentó su proyecto en los escenarios del Cosquin Rock y Quilmes Rock. Además en mayo de este año tuvo la posibilidad de telonear el show de Louis Tomlinson (ex One Direction). Actualmente se encuentra a punto de presentar su primer disco que se lanzará en agosto del 2022.