Netflix, la popular plataforma de contenidos streaming, prepara más temporadas de series consagradas, lanzamientos de películas, estrenos de filmes clásicos, y programas especiales para el público infantil.



Series



El aprendiz: Edición ONE Championship (1/2/2022). Postulantes de todo el mundo intentan conseguir un empleo de 250 mil dólares en un imperio de los medios deportivos. Para ganar, necesitarán maña y fuerza.

Cómo criar a un superhéroe. Temporada 2 (1/2/2022) Nicole sigue criando a su hijo que no deja de ser un niño pero con superpoderes. Aunque en esta segunda temporada Dion es cada vez más fuerte, el peligro se acerca.

Oscuro deseo. Temporada 2 (2/2/2022)



En busca de Ola (3/2/2022)

Murderville (3/2/2022)

Dulces magnolias. Temporada 2 (4/2/2022)

El amor es ciego: Japón (8/2/2022)



El amor es ciego. Temporada 2 (11/2/2022)

Inventando a Anna. Miniserie (11/2/2022)



Toy Boy: Temporada 2 (11/2/2022). Continúa la historia del grupo de bailarines más sexy del mundo. Tras el final de la primera temporada, Hugo llega al club One Per Cent para descubrir toda la verdad de lo sucedido, y regalarnos bailes inolvidables. Los misterios no han hecho nada más que empezar.

Are You The One: El match perfecto. Temporada 4 (15/2/2022)

Swap Shop: Temporada 2 (16/2/2022)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 (17/2/2022)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10 (17/2/2022)



El joven Wallander: La sombra del asesino (17/2/2022)

Alguien está mintiendo (18/2/2022)

Fuerza Espacial. Temporada 2 (18/2/2022). Bajo un nuevo mando, el general Naird y su disfuncional equipo tienen cuatro meses para demostrar que vale la pena que la Fuerza Espacial siga activa.

El gato ladrón (22/2/2022)

Vikingos: Valhalla (25/2/2022)

De vuelta a los 15 (25/2/2022)

Tribunal de menores (Aún sin fecha a confirmar)

Películas

Mi mejor amiga, Ana Frank (1/2/2022)



Colateral: Lugar y tiempo equivocado (1/2/2022)

La pareja perfecta (1/2/2022)



Comer, rezar, amar (1/2/2022)

Top Gun: Pasión y gloria (1/2/2022)

A través de mi ventana (4/2/2022)

A mi altura 2 (11/2/2022)

Perdona nuestras ofensas (17/2/2022)

Disparo al corazón (17/2/2022)

Venganza a golpes (17/2/2022)

Erax (17/2/2022)

La masacre de Texas (18/2/2022)

Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte (18/2/2022)

Madres paralelas (18/2/2022)

No me mates (20/2/2022)

El regreso a casa de Madea (25/2/2022)

Sin respiro (25/2/2022)

Spider-Man: Un nuevo universo (27/2/2022)



Documentales y programas especiales

El estafador de Tinder (2/2/2022)

MeatEater: Temporada 10 (Parte 2) (2/2/2022)

Descenso: El caso contra Boeing (18/2/2022)

Jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (16/2/2022)



Race: Bubba Wallace - Miniserie (22/2/2022)

El peor inquilino del mundo (23/2/2022)



Niños y familia

LEGO Ninjago. Temporada 3 (Parte 2) (1/2/2022)

LEGO Ninjago. Temporada 3 (Parte 1) (1/2/2022)

Polly Pocket. Temporada 2 (1/2/2022)

Kid Cosmic. Temporada 3 (3/2/2022)

Dora y la ciudad perdida (8/2/2022)

Ridley Jones. Temporada 3 (15/2/2022)

Cielo Grande (16/2/2022)

Un amigo abominable (17/2/2022)

¡El show de Cuphead! (18/2/2022)

Locuras en la nieve (24/2/2022)

Una película de huevos (25/2/2022)

Animé

Kanna y los dioses de Octubre (8/2/2022)