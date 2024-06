Luego del escándalo de los alimentos almacenados a punto de vencerse y su negativa de distribuirlos, sumado al festival de renuncias en el ministerio de Capital Humano, habló la titular de esa cartera, Sandra Pettovello. Desmintió rumores de renuncia y aseguró que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei.

La funcionaria se expresó en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco.

A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando las negociones y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que, si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", desafió la ministra en la mira.

En la misma línea, continuó: “Hagan lo que me hagan estoy adentro y no voy a parar”, y sumó: “Pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante”, agradeció respecto a la concentración.

En apoyo a su amigo

“No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, subrayó Pettovello, desconociendo que cuando se llega a gobernar no se debería gestiona por amistad sino por conocimiento y la eficiencia.

Asimismo, la “mejor ministra de la historia”, como la referencia el mandatario, prometió: “A la Argentina la salvamos entre todos y sacando la mugre, y la voy a seguir sacando”, dijo quien dejó de enviar alimentos para niños y niñas en situación vulnerable.

En otro pasaje de la videollamada, Pettovello reveló que maneja su cuenta de Instagram y que responde personalmente los mensajes para mantener el contacto “con la gente de verdad”. “Si necesitan algo, una mano, cualquiera de las cosas es bienvenida. Voy a estar para ustedes”, prometió virtualmente, sin haber caminado jamás en las calles de barrios humildes.

Contó que a veces se inmiscuye en ministerios ajenos y apuntó todos los cañones contra los empresarios, los políticos y el periodismo. “Trato hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en ministerios ajenos, pero la mafia es peor de lo que pensaba”, afirmó.

“Está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística que es de la peor calaña, son los que me pegan día y noche, todos los días, por radio y televisión diciendo mentiras absolutas”, sostuvo la representante de un gobierno que le entregó una embajada a una senadora para que votara a favor de a Ley Bases.

Cabe recordar que desde hace varias semanas, Pettovello está en la cuerda floja a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera, de la cual ya renunciaron 42 funcionarios en un récord histórico, y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer, que la Justicia le ordenó distribuir a comedores y merenderos.

