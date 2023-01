El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijo este domingo que Juntos por el Cambio debe ser cauteloso respecto al kichnerismo. También hizo referencia al renunciamiento de Cristina Fernández y de las últimas declaraciones del Papa Francisco.

"En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares", expresó el ex candidato a vicepresidente.

En una entrevista publicada por Noticias Argentinas, señaló también que “el tema de Cristina Fernández está en revisión” y aseguró que la vicepresidente retrocedió cuando dijo que no iba a tener ningún cargo.

"Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores y me parece que ella no los tiene", remarcó Pichetto.

Por último, al ser consultado por la críticas del papa Francisco a la política económica en Argentina, el líder del Peronismo Federal ironizó: "Bienvenido el papa Francisco al mundo real. También poniéndole distancia al Gobierno, que él sabe que es desastroso y que también arrastra a la Iglesia local, que viene teniendo un gran silencio".