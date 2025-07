Desde este jueves, los argentinos tendrán una nueva posibilidad a la hora de comprar vehículos: importar autos cero kilómetro directamente, sin necesidad de pasar por concesionarias ni representantes oficiales.

En esta primera etapa, se podrán adquirir autos nuevos, en la segunda se ampliará a autos usados.

La habilitación llegó con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 271/2025, una medida impulsada por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Industria y Comercio.

Ampliar la posibilidad de comprar autos en el exterior, refleja la tendencia que se dio durante los primeros 5 meses del año en el país, donde los autos son el producto más importado.

Luego de Brasil y México, el principal origen de autos es China, que ya representa el 5,12% de las importaciones, seguido por Alemania (2,25%), Colombia (1,64%) y EE.UU (1,23%). Desde países muy fuertes en el sector arriban desde Japón (1,07%) y Francia (0,73%).

Según datos oficiales, arribaron autos desde 25 países como Países Bajos, Suecia y Austria.

¿Cuánto le costará a un particular comprar un auto cero kilómetro importado?

Si bien resta conocer los detalles de la disposición, ya comenzaron a llover las consultas a los especialistas.

Según datos del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN), la compra de un auto marca BYD modelo SONG desde China, con impuestos para importación de autos para particulares, se consigue a 10.000 dólares en China.

“Según los cálculos y estimaciones, un auto que se compra en China a 10.000 dólares podría llegar puesto y nacionalizado en Córdoba a 28.695 dólares. En este caso, el auto llegaría un 180% más caro que el precio comprado en China”, expresó Gustavo Scarpetta, director de CIEN.

Es decir, un particular puede comprar un auto importado a costo muy bajo (10 mil dólares) pero con un encarecimiento en los costos de flete (que superan los 15 mil dólares), lo que lo dejaría en aproximadamente en 35 millones de pesos.

Un modelo similar sería el Toyota Corolla Cross. Ambos son SUVs compactos y compiten en el mercado. Ese es uno de los autos más vendidos en Argentina y la versión más económica asciende a 40 millones de pesos.

En comparación, son entre 6 y 9 millones de pesos menos que adquirir un vehículo similar en el país.

Sin embargo las desventajas de un particular para importar un auto son: no hay financiación, sólo se podrá comprar un auto por persona por año y por dos años, el vehículo no puede venderse.

“Con la guerra el petróleo y el flete se fue para arriba, pero bajando el costo total podría estar más bajo aún”, manifestó Scarpetta, considerando un mejoramiento de condiciones externas que podrían mejorar.