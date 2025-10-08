La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional abrió la puerta a varios puntos de conflicto que el Gobierno Nacional debe afrontar y resolver en los próximos días. El principal de estos puntos en el relacionado a la decisión final sobre la reimpresión de las boletas.

El gobierno de Javier Milei se enfrenta aquí a un dilema. El costo fiscal de la reimpresión de las boletas (para que no aparezca la cara de José Luis Espert) rondaría los 15 mil millones de pesos, un número alto para una administración que hizo de la motosierra y el equilibrio fiscal, sus banderas.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, quién analizó el panorama que se avecina en las próximas semanas.

“Estamos muy a contrarreloj por varias cuestiones”, afirmó Lodi y señaló que “los tiempos de licitación, de una reimpresión y los procesos de habilitación o impugnación del diseño de la boleta que hace cada fuerza política” efectivamente pueden demorar varios días.

Una posible reimpresión “me parece algo innecesario”, destacó Lodi.

“Me parece que lo se que está discutiendo tiene que ver con no entender la lógica de nuestro sistema electoral”, remarcó Lodi sobre la polémica sobre si Karen Reichardt o Diego Santilli deberían encabezar la lista de La Libertad Avanza. Una problemática íntegramente derivada del articulo 7 del Decreto 171/19 que versa sobre la paridad de género.

“Están utilizando el argumento de la paridad para que sea un motor de la reimpresión de boletas”, explicó Lodi y apuntó a que este proceso va en contra del espíritu de la Boleta Única.