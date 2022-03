Ver: Gerardo Morales dijo que es una "estupidez" el proyecto de dolarizar la economía

Desde sectores liberales como el diputado nacional Javier Milei impulsan el fin del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la sumisión a la incorporación del dólar estadounidense como moneda oficial de circulación.

En igual sentido, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, propone la dolarización de la economía.

Como réplica, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, calificó de "payasesco" el proyecto del diputado de Evolución Radical y dijo que es "una estupidez" creer que con este tipo de iniciativas se resuelven los problemas económicos.

Para debatir esta propuesta, en Crónica Matinal de Canal 10 conversaron con el economista Fernando Oviedo.

Desindustrialización y desempleo

Para Oviedo, dolarizar implica destrucción de capacidades manufactureras (industriales) y productivas propias.

Se debe a que adoptar como propia una moneda fuerte (el dólar) implica que importar se torne mucho más barato que producir localmente.

Además, de lo dificultoso que se vuelve exportar. Porque te volvés caro en relación al mundo.

El economista reitera que con la dolarización se achicaría o desaparecería el superávit del comercio exterior y dejarían de ingresar dólares para alimentar el necesario aumento de la cantidad de dinero en la economía que acompañe el crecimiento o el aumento en el PBI.

"Se termina con la enfermedad de la inflación, pero matando al paciente", concluyó con una metáfora médica.

Dólares que no están o megadevaluación

Continuando con la polémica referida a las propuestas de dolarización, Oviedo se pregunta:

¿A qué valor se deberían convertir en dólares todos los pesos existentes en la economía teniendo en cuenta el stock de reservas del BCRA?

La respuesta, según estudio realizado por el economista, teniendo en cuenta el agregado monetario total (M4), según información provista por el último reporte monetario diario del BCRA, que incluye billetes en manos del público, dinero del sector privado y del sector público en cuentas corrientes bancarias, dinero en cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, stock de lelic y de pases, contamos con $17,70 billones.

Por otro lado, cómo están formadas las Reservas Brutas del BCRA al último viernes:

u$s 43.321 millones, desglosados en u$s 11.943 millones de encajes bancarios, u$s 20.572 millones del Swap con China, u$s 3.146 millones del Banco Internacional de Pagos de Basilea, u$s 6.995 millones de los DEG netos devueltos por el FMI en el marco del acuerdo y u$s 665 millones de reservas netas ($ 3.937 millones en oro neteadas con u$s 3.272 millones de reservas líquidas negativas)

De este total de reservas brutas, solo se pueden usar para dolarizar los encajes bancarios (previa confiscación), y las reservas netas, o sea, u$s 12.608 millones.

Dividiendo $17,70 billones por u$s 12.608 millones, tenemos un valor de conversión de $1.403 por cada dólar.

O sea, para poder convertir a un valor de $ 205 por dólar, y no ejecutar una macrodevaluación del peso, necesitaríamos u$s 86.000 millones, o sea, que alguien ponga u$s 73.392 millones ya que solo disponemos para dolarizar de u$s12.608 millones.