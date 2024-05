El mediocampista del Minnesota United de Estados Unidos, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, se grabó con un bolso lleno de fajos de billetes de mil pesos junto a otra persona que apunta con un arma a la cámara.

Durante su última visita a Córdoba que data de hace dos semanas, el ex jugador de Boca se hospedó en el barrio Ituzaingó como lo hace cada vez que visita el país y se filmó con un bolso lleno de fajos de billetes de mil pesos junto a otra persona que apunta con un arma a la cámara.

Tras este episodio, el futbolista de 28 años retornó a Estados Unidos donde no es tenido en cuenta por el entrenador del Minnesota United, Eric Ramsay, que lo suspendió por ausentarse a la pretemporada del equipo.

El también ex jugador de Talleres está pronto a convertirse en refuerzo del Club Tijuana de México. En su paso por el equipo estadounidense, al que llegó proveniente de Boca por 5 millones de dólares en 2020, Reynoso disputó 100 partidos y marcó 27 goles.

A new video of Emanuel Reynoso showing a bag full of money next to an armed person. The video took place in his last visit to Córdoba, Argentina.



