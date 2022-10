El humo por los incendios en el Delta del río Paraná volvió a afectar ayer distintas zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y puso de nuevo en el centro del debate la demora que existe en la Cámara de Diputados para la aprobación de la tan necesaria Ley de Humedales.

Según publica eldiarioar.com las trabas obedecen al lobby de los gobernadores de las provincias del norte del país, que se oponen al tratamiento del proyecto.

Esta semana fracasó un intento desde el Frente de Todos para convocar a los mandatarios provinciales a discutir la iniciativa en el plenario de la Cámara Baja, donde participan integrantes de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto.

El proyecto sigue frenado por la presión de los gobernadores que, a último momento, impidió que se firmara el dictamen a fines de septiembre.

Con los incendios como marco -que arrasan todo a su alrededor-, que se aprobara en Diputados la iniciativa solicitada hace diez años iba a ser histórico, ya que en Senadores obtuvo media sanción dos veces, pero nunca llegó a tratarse en la Cámara Baja.

Los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones pretenden que no sea ley porque entienden que la norma afectaría la explotación minera en sus provincias, aunque el texto de la iniciativa no dice nada al respecto.

En ese contexto, fracasó la reunión que impulsaba el oficialismo con los mandatarios norteños, para que los gobernadores tengan la posibilidad de expresar sus opiniones en reunión plenaria de las comisiones. “Se ve que entonces no era falta de participación lo que exigían, más bien tenían ganas de obstaculizar”, indicó un operador del Frente de Todos a eldiarioar.com.

Si bien los diputados opositores de Juntos por el Cambio dieron su aval para que se apruebe el proyecto, no darían los tiempos legislativos ya que se encuentra en debate el Presupuesto 2023 y las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre.

La presión de científicos e intelectuales hacia los gobernadores

Este jueves se publicó una solicitada de apoyo a la ley de Humedales con casi 1900 firmas de académicos y referentes de la comunidad científica de todo el país. Entre otros, firman Beatriz Sarlo, Maristella Stampa, Carolina Scotto, Roberto Fabián Bó, Roberto Gargarella, Pablo Vommaro y Ezequiel Adamovsky.

“En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación”, se lee en el texto.

El documento busca rebatir algunas ideas instaladas por quienes rechazan la iniciativa, como que “la ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”, que “su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo” y que “de avanzar la ley, se podrán frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder”.

La solicitada de los académicos cierra con un pedido expreso a los mandatarios: “Instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conversación de los humedales”.

Sin futuro

El miércoles los ministros de Producción de Salta y Jujuy, Martín de los Ríos Plaza y Exequiel Lello Ivacevich, respectivamente, cuestionaron la ley durante la Expojuy que se está desarrollando en la capital provincial.

“Apoyamos iniciativas que tengan que ver con cuidar el medio ambiente, porque los recursos naturales no son de la generación actual sino de todas, y uno tiene que tener la visión de cuidarlo, pero es importante que las regulaciones y las reglamentaciones no impacten sobre las economías regionales y sobre todo no sea un avance de la Nación sobre las economías regionales”, dijo Ivacevich en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua, abarcaría todos los yacimientos de litio, recurso que hay abundancia en esas provincias.

Paradójicamente, los gobernadores del norte confirmarán mañana su participación en la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará el próximo mes en Sharm El Sheikh, Egipto.