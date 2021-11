Fabricio Ballarini, científico del Conicet e integrante del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Universidad de Buenos Aires (IBCN-UBA) explicó cómo se producen las variantes del Covid 19 y por qué.

En diálogo con el programa "Es por Acá", que se emite por la FM 102.3, el especialista indicó que “el virus muta su código genético en tanta cantidad de personas en las que se aloja, y con cada cambio se genera la probabilidad de que alguna de esas mutaciones puedan ser potencialmente más transmisibles o invasivos, más letales o que puedan evadir las respuestas inmunes del cuerpo, por eso todo el mundo está permanentemente intentando secuenciarlo para conocerlo lo antes posible”

Respecto de la cantidad de variantes del Covid 19 que vienen apareciendo desde el 2020, Ballarini explicó que la peligrosidad radica en que el coronavirus permanezca mucho tiempo circulando por el mundo, algo que tiene directa relación con la vacunación: “El virus se modifica para lograr ingresar a las células y desde allí replicarse para infectar otras células. El virus tiene un rango de mutaciones que se vuelve peligroso cuando lo dejamos mucho tiempo circulando por el mundo”

En ese marco, el científico del Conicet remarcó que “Sudáfrica tiene sólo el 24% de su población con el esquema completo de vacunación anticovid y estamos hablando de uno de los países con mayor vacunación de Africa”.

Además, el especialista subrayó la inequitativa distribución de dosis que se hizo en el mundo, algo ya planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Las diferencias entre los países más pobres y más ricos es terrible en cuanto a la distribución de vacunas y eso hace que el virus siga circulando y mutando”, sostuvo.

“Hay que cambiar la idea del "nacionalismo" de las vacunas, porque no sirve para nada tener un país con toda su población con tres dosis y al lado un país con muy poca población inmunizada", señaló Ballarini, remarcando que "lamentablemente el mundo no parece ir hacia ese lado, las naciones más desarrolladas demostraron cómo acumularon vacunas y no favorecieron la distribución equitativa”

Respecto de la efectividad de las actuales vacunas ante la nueva variante del Covid, el científico explicó que "por ahora se sabe poco, pero en las próximas semanas se sabrá mucho más de sus características. Por ahora hay que tomarlo con mucha cautela. En el peor de los casos hay que cambiar las vacunas e incluirlo, de hecho Pfizer anunció que en caso de evadir las respuestas de las vacunas, estas podrían modificarla en cien días”, culminó el experto.

Escuchá la entrevista completa:

Director Depto. Ciencias de la Vida ITBA. Presidente de EaC