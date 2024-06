Caputo acaba de anunciar una nueva postergación del aumento a los combustibles y las tarifas de gas y luz para evitar su impacto en la inflación. La nafta y el gasoil iban a subir al menos 18% en surtidores desde el lunes con el incremento previsto del tributo, pero solo será del 1% final.

Las petroleras podrán aplicar un 2% por la devaluación. En suma, los argumentos van desde la devaluación programada y desde el agregado de impuestos a los combustibles que desde la asunción del gobierno de Javier Milei, vienen subiendo de modo sostenido y se escuchan voces que argumentan que los precios de los combustibles en nuestro país sufren una gran distorsión.

El precio de la nafta en cada país se ve influenciado por diferentes factores que van desde los subsidios hasta la carga impositiva y la disponibilidad propia o la vocación importadora de cada país.

Por eso es interesante recurrir directamente a los especialistas para verificar, en moneda comparable, cómo son los precios de los combustibles en todo el mundo.

El sitio especializado Global Petrol Prices, lleva un relevamiento actualizado que acaba de publicarse para las naftas y permite la comparación sencilla de los precios en todo el mundo.

Cómo es de prever, los países con el litro de nafta más barata del mundo son países petroleros: Irán, Libia y Venezuela venden el combustible, impuestos incluidos, a entre 2,9 y 3,5 centavos de dólar. Es decir, a la cotización oficial de hoy, unos 30 pesitos.

Los países con naftas baratas que siguen a continuación también tienen disponibilidad de petróleo, pero los precios están un largo escalón, 10 veces por encima de los primeros tres.

En el otro extremo, quien quiere cargar nafta en Hong Kong, tiene que desembolsar 3,24 dólares por litro, muy lejos de los 2,29 dólares del segundo país más caro del mundo, que es el Principado de Mónaco.

Según el relevamiento, el precio que se paga en Argentina es alrededor de 1,122 dólares por litro, o a cotización oficial algo así como 1.060 pesos y está en el puesto número 58 sobre los 169 países en los que los precios están relevados. Como muestra de la complejidad con que se define el precio de los combustibles, las naftas se venden en nuestro país casi al mismo precio que en China (1.165 U$S/litro) o en Australia (1.138 U$S/litro).

Precio de las naftas en Latinoamérica

Dada la complejidad con la que cada economía determina el valor de los combustibles, puede resultar más interesante, mirar el panorama en nuestro subcontinente en dónde hay más semejanza en las estructuras y condiciones socio económicas.

La profesora de Economía de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Cristina Helena de Mello, dice a Bloomberg Línea que “la principal diferencia radica en los impuestos y las subvenciones. Por supuesto, también hay costos de distribución del producto y una mayor o menor competencia en la distribución”.

Venezuela y Bolivia son un ejemplo de cómo la subvención de los precios por parte del Estado puede incidir en el precio final que pagan los consumidores, pero también en las presiones fiscales que esta decisión puede acarrear.

La nafta más cara de Latinoamérica

En la otra cara, los países con el precio más caro para las naftas son Uruguay (US$ 1,97 por litro), Chile (US$ 1,45) y Costa Rica (US$ 1,40).

El director del Instituto de Energía de la Universidad Austral en Argentina, Roberto Carnicer, explica a este medio que “Chile y Uruguay importan la gasolina o el crudo para la gasolina”, lo que incide directamente en los precios.