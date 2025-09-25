Presentaron un amparo para que apliquen la Ley de Emergencia en Discapacidad

Los abogados José Roqué y Marta Lastra presentaron una acción de amparo colectiva para que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad y, por ende, que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del DNU 681/2025.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, a cargo del juez Vaca Narvaja.

Roqué explicó a Canal 10 que “entendemos que hay una alteración la orden republicano, que hay una interferencia del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y se han vulnerado los derechos de este sector poblacional”.

Por su parte, Lastra criticó al presidente Javier Milei y aseguró que se niega, de manera caprichosa, a poner en marcha una ley de emergencia que es necesaria. “Su gestión, lamentablemente, atacó y está destruyendo el sistema de Discapacidad”, señaló.