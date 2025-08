El presidente Javier Milei, disertando en la presentación de los "Voceros de la Libertad" de la Fundación Faro, resaltó en la noche del lunes el “éxito de las reformas” que está implementando el Gobierno y remarcó la importancia de la “batalla cultural para sostenerlas en el tiempo y que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad”.

“Resulta imposible reconstruir en un año y medio lo que se lleva destruyendo hace casi un siglo, y por lo también es demencial que otros nos exijan esa velocidad”, señaló el mandatario, y en ese sentido reclamó “tomar conciencia de dónde venimos” porque “estábamos al borde del abismo y los que destruyeron y se consumieron el capital empobreciendo a la gente fueron los kukas”.

Milei aseguró que “la gran gesta para cambiar la Argentina tiene tres frentes de batalla igualmente indispensables: la gestión, para diseñar e implementar las reformas profundas que el país necesita; la política, desde donde construimos el poder institucional necesario para impulsar esas reformas; y la batalla cultural”, a través de la cual “aseguramos que estos cambios sean sostenibles en el largo plazo para que quienes tengan ojos empiecen a verla de una vez por todas”.

El jefe de Estado enfatizó que “además de trabajar duro hay que tener paciencia y perseverancia, porque los procesos de convergencia llevan su tiempo”, y agradeció a su equipo de trabajo porque “sin lugar a dudas estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia”, que “sacó a 12 millones de personas de la pobreza, y entre ellos a 2,5 millones de niños”.

“Hicimos le ajuste fiscal más grande de la humanidad en solo 6 meses, y lo más increíble es que en el primer año el producto bruto subió 6%”, resaltó Milei y sostuvo que “debemos ser conscientes de que la lucha es constante, que siempre habrá nuevos objetivos y surgirán desafíos que debemos superar”.

“Demostramos que para hacer una diferencia hay que meterse en el barro de la política. Tenemos en claro que no podemos seguir siendo meros espectadores, porque si nosotros no nos defendemos activamente la casta nos va a pasar por encima”, expresó el Presidente, y aseveró que “la próxima elección es fundamental no solo en la provincia de Buenos Aires, sino para todos los argentinos de bien, porque podría significar el fin del kirchnerismo”.

Cuestionó que “están llevando a cabo la farsa y el fraude moral de las candidaturas testimoniales” y aseguró que “los bonaerenses van a decirle no a los impuestos confiscatorios y a un Estado que gasta en estupideces pero fracasa en cumplir sus necesidades básicas”.

Fuera del discurso programado, el presidente aprovechó para hacer una digresión en relación a la frase: “No llegan a fin de mes”.

Dijo al respecto el presidente: “Es una frase interesante, para ponerse ‘sensiblero’; porque si fuera cierto, estarían las calles llenas de cadáveres. ¿Alguien se puso a pensar en serio? Es una pelotudez”.

Los puntos más destacados del discurso

✅ “La gran gesta para cambiar la Argentina tiene tres frentes de batalla. El frente de la gestión, para diseñar e implementar las reformas profundas; el frente de la política, donde construimos el poder institucional para impulsar esas reformas y sostenerlas; y la batalla cultural”.

✅ “Allí es donde aseguramos que estos cambios sean sostenibles en el largo plazo educando al soberano, o dicho de otra manera, que quienes tengan ojos empiecen a verla de una vez por todas”.

✅ “Moisés dejó en claro que cuando se obtienen las conquistas es precisamente cuando uno no se puede relajar, ahí debemos levantar aún más la guardia y ser más aplicados”.

✅ “Esta reflexión es fundamental para entender la batalla cultural, porque nos enseña que una victoria política no es el fin de la lucha por las ideas, sino el comienzo de una nueva lucha para defenderlas”.

✅ “Sacar al país adelante va a llevar tiempo. No nos vamos a convertir en un país desarrollado de un día para el otro. Los procesos de convergencia pueden durar 30, 35 o 40 años”.

✅ “Esto va a requerir de una continua lucha, de estar continuamente dando la luz; ser faro de faros, mostrar hacia dónde queremos ir”.

✅ “Por eso, es tan importante la tarea de la Fundación Faro en la defensa activa de las ideas de la libertad; ideas sin las cuales, cualquier Gobierno pierde rápidamente su rumbo y encalla en el acantilado del socialismo”.

✅ “Nosotros no surgimos ni de la política ni del Estado, somos ciudadanos argentinos, patriotas preocupados por el destino de nuestro país. Haber llegado a donde llegamos es la viva muestra de que la sociedad civil puede y debe tomar la plaza pública”.

✅ “Por eso, bienvenidos los voceros de la libertad. Ellos y muchos otros se meten de lleno en el campo minado de la discusión política para defender posiciones silenciadas por la casta parasitaria”.

✅ “Porque los cultistas del Estado hacen todo lo que está a su alcance para que las únicas ideas que lleguen a la gente sean las suyas, las ideas nefastas que producen su modelo criminal de pobreza y sometimiento”.

✅ “Así, los políticos, los empresaurios, los sindigarcas, los perisobres y toda la casta ampliada, terminó repitiendo el mismo conjunto de ideas como si se tratara de un chip en el cerebro y que son ideas contrarias a las nociones más básicas de libertad”.

✅ “Estos parásitos mentales esconden una deformación del concepto de libertad. Si para el liberalismo la libertad es la posibilidad de perseguir un proyecto de vida en un contexto de igualdad ante la ley, para el colectivismo solo existe libertad si hay garantía de éxito para todos”.

✅ “El problema es que violan la restricción de presupuesto. Porque en el intento de que todos ganen 50, el que genera por 80 no va a estar dispuesto a que le paguen 50”.

✅ “De eso se trata la guillotina de la igualdad que es profundamente violenta y empobrecedora. Por lo tanto, si solo nos enfocamos en reformar el Estado nacional y descuidamos las provincias y municipios, estos van a servir de refugio para que la casta se guarde durante la tormenta”.

✅ “El poder de las ideas de estos parásitos mentales es tal que, bajo una ilusión de justicia social y derechos, conduce a sociedades enteras al precipicio”.

✅ “De esto se trata precisamente la elección que los bonaerenses van a tener el 7 de septiembre. Decirle que no a décadas tras décadas de miseria sostenida la provincia de Buenos Aires”.

✅ “Por eso, están saliendo los intendentes a jugar poniendo todo el aparato y dispuestos a hacer fraude. Y además votan con un sistema electoral distinto que lo habilita. ¿Por qué es importante esta elección? Porque va a significar el techo del kirchnerismo”.

✅ “Septiembre para nosotros va a ser un piso, porque de acá a octubre vamos a seguir creciendo. Pero lo más importante de todo es que nosotros tenemos esta oportunidad y tenemos la de octubre. Sin embargo, ellos tienen esta sola”.

✅ “Por eso se están quemando las naves; los niveles de operación gigante que están sufriendo quienes integran este Gobierno. Porque si en septiembre llegáramos a ganar la provincia de Buenos Aires, habremos puesto el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”.

✅ “Por esto también hoy la Fundación Faro anuncia un proyecto ambicioso: el Consejo de la Libertad. Una orden de caballeros dedicados a pensar las reformas liberales que las provincias necesitan para acompañar a la Nación”.

✅ “A través del Consejo de la Libertad, esta Fundación va a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad”.

✅ “Porque si las metas son bajar impuestos y eficientar nuestra economía para que sea la más libre y competitiva del mundo, necesitamos sumergirnos en la realidad de cada provincia”.

✅ “Porque para el que produce o comercia, trabaja, emplea, innova y emprende, su realidad económica es una y no puede ni tiene por qué separar lo nacional de lo local”.