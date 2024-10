El titular de Anses Mariano de los Heros dio precisiones sobre la moratoria previsional y el bono de jubilados en la discusión del Presupuesto 2025 que comenzó en la Cámara de Diputados.

Durante la exposición el funcionario nacional remarcó que la ley de leyes no prevé un aumento sobre los 70 mil pesos que se otorgan a las jubilaciones y pensiones mínimas desde marzo.

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, De los Heros remarcó que la suma se mantendrá el año próximo pero aclaró que será "sin ajuste de inflación”.

De esta forma los 70 mil pesos seguirán licuándose de la mano de la inflación que subió un 101% en el año.

El titular de Anses también aclaró que la moratoria previsional que culmina el 23 de marzo del año próximo no será renovada.

"No está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, afirmó el funcionario.

La ley de moratoria fue sancionada el febrero del 2023 y establecía la posibilidad de comprar aportes para aquellas personas que no alcanzaban los treinta años de trabajo en blanco.

“La situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”, dijo De los Heros.