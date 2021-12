Durante estos días se está debatiendo el presupuesto que el Gobierno Nacional ejecutará el próximo año.

Este miércoles, al inicio de la reunión de comisión en la que se dictaminará el proyecto, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enumeró todas las modificaciones previstas al proyecto presentado en un primer momento.

Uno de los cambios más importantes en esa lista es que los subsidios al transporte pasará de ser 27 mil millones a 46 mil millones de pesos.

Esa ampliación en el presupuesto representa un 70% más de lo anunciado en el proyecto original y era uno de los reclamos más realizados por distintos gobiernos provinciales. Particularmente, en Córdoba ese pedido fue una de las consignas de la campaña legislativa, no solo por las dos principales candidatas sino por el Gobernador Juan Schiaretti y el Intendente de la ciudad, Martín Llaryora.

Anteriormente, Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación, había afirmado que se debía aumentar el monto de los subsidios para el transporte del interior y le delegó esa tarea a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Los 27 mil millones de pesos previstos anteriormente habían sido decididos en base a los 20 mil millones contemplados en el Presupuesto 2021, es decir un 35% más, valor por debajo de la inflación de este año.

Sin embargo, el pedido no era solo por la inflación anual sino porque, según gobiernos provinciales, el dinero entregado durante este año en sí no fue suficiente y necesitaban más subsidios para no verse obligados a aplicar aumentos importantes en las tarifas para los usuarios.