Este jueves, en una extensa sesión del Senado de la Nación, se aprobó el proyecto de Presupuesto Universitario y Recomposición del Salario Docente. Como ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, la iniciativa se convirtió en ley.

Como ya fue anunciado por las distintas figuras del Gobierno Nacional, todo indica que el Poder Ejecutivo vetará la medida. De esta manera, el Congreso deberá insistir como lo hizo con la Emergencia en Discapacidad.

La votación fue por 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Por Córdoba, el resultado fue dos a uno: Alejandra Vigo y Luis Juez votaron a favor, y Carmen Álvarez Rivero votó en contra.

El resultado final implica una cifra positiva mayor a los dos tercios de la Cámara Alta. De mantenerse las posiciones de los legisladores, el anunciado veto podría ser rechazado.