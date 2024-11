La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este domingo en un acto en la Asociación Atlética Quimsa, en el marco del Día de la Militancia peronista, en lo que fue su primera actividad política en el interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ) y luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena en la causa Vialidad.

El evento contó con la presencia del gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, así como de dirigentes nacionales como los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y José Mayans. Además, la participación del tucumano Juan Manzur, entre otros referentes del peronismo. Un rato antes, CFK, flamante presidenta del Partido Justicialista, visitó la sede partidaria de Santiago del Estero.

Según publica Infobae, la aparición de Fernández de Kirchner en Santiago del Estero ocurre en un contexto marcado por tensiones internas dentro del peronismo. Por primera vez en años, la conducción de la ex mandataria enfrenta desafíos significativos, en particular por la construcción de un liderazgo propio por parte de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ahijado político de la ex presidenta.

La creciente autonomía de Kicillof generó fricciones con sectores como La Cámpora, que depende de la centralidad de Fernández de Kirchner para mantener su influencia en el peronismo. La relación entre ambos sufrió un deterioro significativo luego de que Kicillof evitara tomar partido en la interna del PJ entre Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien finalmente fue inhabilitado por la Justicia electoral.

Estos conflictos explican la ausencia de Kicillof y Quintela en el acto en Santiago del Estero, a pesar de que ambos manifestaron su solidaridad con la exmandataria tras el fallo judicial en su contra.

El evento en Quimsa marcó el inicio de una gira con la que Cristina busca fortalecer su posición en el PJ y reactivar el apoyo militante en el interior del país, tras meses de actividad concentrada en el conurbano bonaerense. La CGT local convocó a la militancia desde las 17 horas, anticipando un estadio colmado.

El acto sirve también como una plataforma para abordar temas de relevancia nacional, como la reciente confirmación de su condena en la causa Vialidad, la quita de su jubilación de privilegio como ex presidenta y la suspensión de la pensión derivada de su condición de viuda de Néstor Kirchner.

Carlos Silva Neder, vicegobernador de la Provincia, y José Emilio Neder, senador nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel local, recibieron ayer por la tarde a Cristina en el aeropuerto internacional de Las Termas de Río Hondo. “¡Bienvenida a Santiago del Estero compañera presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner!”, expresó José Neder en sus redes sociales, quien fue el encargado de la organización del evento.

El senador anticipó un estadio repleto y subrayó la importancia de fortalecer el peronismo en todo el país. “Estamos contentos de acompañar a Cristina en esta tarea de ordenar y recuperar fuerza militante en el peronismo. Sabemos de su capacidad y compromiso”, expresó Neder, anfitrión del evento, en redes sociales. ¡¡¡Este domingo nos encontramos todas y todos en Quimsa, a compartir el acto del Día del Militante!!!”, remarcó.

La conmemoración recuerda el retorno de Juan Domingo Perón al país en 1972, tras 17 años de exilio. No obstante, analistas señalan que el acto podría marcar el inicio de una estrategia opositora frente al actual gobierno libertario.

El discurso de Cristina Kirchner colmó todas las expectativas y se esperaba que delineara los próximos pasos de su rol dentro de la política nacional, en un momento de reconfiguración interna del peronismo y crecientes desafíos judiciales.

Terminó con la marcfha peronista y al clamor de "Cristina Presidenta".