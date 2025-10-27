Elecciones
Primeros resultados: La Libertad Avanza logró el 40% a nivel nacional
El jefe de Gabinete Guillermo Francos mostró un mapa pintado de violeta tras los comicios de este domingo. El presidente Javier Milei se quedó con 64 bancas.
La Libertad Avanza consiguió un rotundo triunfo este domingo en las elecciones legislativas con un 40% a nivel nacional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó los resultados con el 90% de las mesas escrutadas pasadas las 21.
Los resultados marcan que La Libertad Avanza se alzó con el 40,8% y alcanza 64 bancas para el próximo Congreso Nacional.
En segundo lugar Fuerza Patria consiguió el 24,50% con lo cual se quedó con 31 bancas en el parlamento.
La cosecha de Provincias Unidas fue del 5,12 a nivel nacional, es decir, que sólo obtuvo 5 bancas para hacer de “árbitro” en la arena legislativa.