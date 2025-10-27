Primeros resultados: La Libertad Avanza logró el 40% a nivel nacional

La Libertad Avanza consiguió un rotundo triunfo este domingo en las elecciones legislativas con un 40% a nivel nacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó los resultados con el 90% de las mesas escrutadas pasadas las 21.

Los resultados marcan que La Libertad Avanza se alzó con el 40,8% y alcanza 64 bancas para el próximo Congreso Nacional.

En segundo lugar Fuerza Patria consiguió el 24,50% con lo cual se quedó con 31 bancas en el parlamento.

La cosecha de Provincias Unidas fue del 5,12 a nivel nacional, es decir, que sólo obtuvo 5 bancas para hacer de “árbitro” en la arena legislativa.