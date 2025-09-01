El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, titulares de la empresa Suizo Argentina.

Casanello sospecha que De Vincentis habría intentado ayudar a escapar al momento de los allanamientos a Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Cabe recordar que la causa investiga el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Las pruebas recolectadas serían suficientes para comprobar que De Vincentis demoró a propósito el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados.

El jefe de Seguridad permanecerá en libertad pero fue procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento.

De Vincentis ya se presentó el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar. En esa instancia dejó dos celulares en posesión de la Justicia, aportó las claves y aceptó responder preguntas del juez.