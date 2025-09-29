Continúa el debate respecto a las consecuencias inevitables de un modelo de ajuste que hace estragos en la microeconomía. El consumo persiste en caída libre alumbrando una recesión que parece no tener fin.



Los sectores afectados son múltiples y afectan a las economías regionales y la producción de alimentos. Las conservas de tomates comienzan a plantarse todos los comienzos de años y dependen del consumo del año anterior para definir las proporciones a futuro.

Leandro García es un empresario del rubro con base en San Juan. En diálogo con el streaming del mediodía que conduce Maxi Montenegro en Ahora Play, expresó que nunca pasaron por una situación similar a lo largo de los últimos 40 años.

Siempre el área plantada fue similar o mayor al año anterior y ahora ocurrirá lo opuesto por la caída del consumo mayorista en las grandes plataformas. Agregó que una parte importante del negocio es el puré del tomate, es decir su variable concentrada que ha caído a cero por la apertura deliberada de las importaciones, sobre todo de China y también de Chile.

Además explicó que el ocho por ciento de la producción de tomate en San Juan iba hacia la industrialización para la salsa y ahora no hay manera de poder competir con la invasión de esos productos del gigante asiático.

García aseguró que van a plantar la mitad de superficie que el año pasado por el enfriamiento del consumo mayorista, pero también en los supermercados y en menor medida en las almacenes de cercanía.



El empresario consignó que la única salida para la gravedad de la crisis es la reactivación del consumo masivo. Criticó las políticas del gobierno nacional para con las economías regionales que sólo apuntan a sobrevivir. Agregó que están asistiendo a la destrucción de la cadena de valor del sector del tomate por una actitud de necedad de la administración de Javier Milei.