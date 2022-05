El programa del Gobierno Nacional Acompañar es una ayuda económica de un sueldo básico por seis meses, no requiere de denuncia judicial, es compatible con otras asistencias estatales y para ponerlo en marcha es necesaria la firma de convenios de Nación con provincias y municipios.

Ya son 152.146 las personas que, en casi dos años, accedieron al programa estatal Acompañar para quienes atraviesan situaciones de violencia de género, y pudieron dar inicio a un proyecto laboral, sostener un emprendimiento en marcha, capacitarse en oficios, cumplir sueños y tener más tiempo para estar con sus hijas e hijos.

"Desde el inicio de su implementación hasta marzo de este año un total de 152.146 personas fueron destinatarias de las prestaciones que otorga el programa", confirmó a Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del MMGyD.

La funcionaria destaca que "esta política es posible gracias a un Estado presente y tuvo un impacto muy importante en la vida de muchas personas".

Varias de estas personas compartieron sus experiencias con Télam, respecto de este programa Acompañar que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), se inició en septiembre del 2020, en plena pandemia por coronavirus, y consiste en una ayuda económica y acompañamiento a mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género.

Acompañar "es un cambio tremendo para nosotras, porque no teníamos ingreso de dinero o un trabajo estable, y ahora tenemos nuestro propio emprendimiento y tenemos horarios para disfrutar con nuestros hijos", dice Jéssica Morán. Ella y su hermana Yohana son de Tucumán, y accedieron al programa estatal porque una amiga les habló de esa oportunidad. y luego articularon con el área de Género de Las Talitas, donde viven.

Tienen un emprendimiento de comidas y compraron freidoras, garrafas, cortadora de papas industrial, entre otros implementos.

"No podía creer que había una ayuda así, porque nosotras tuvimos una infancia de violencia de género por parte de mi papá a mi mamá y nunca tuvimos ayuda, y ahora justo llega esto. Yo siempre me he sentido sola. Nosotros somos seis hermanos y mi mamá nunca tuvo un apoyo de nadie", cuenta Jéssica.

Y Yohana detalla: "Hemos comprado herramientas y ahora vamos por un horno grande que nos hace falta porque tenemos uno chico de la casa de mi mamá. Nos va bien, muy bien, gracias a Dios. Nos recomiendan todos muy bien en Tucumán".

La casa de comidas se llama Las Hermanas, está en Las Talitas, lugar de visita gastronómica para locales y turistas.