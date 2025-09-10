La situación de la Fabrica Argentina de Aviones S.A. (FAdeA) es compleja desde hace más de un año, con suspensiones, freno de la actividad y un futuro incierto. En ese marco, las empresas proveedoras comienzan a ver con temor la situación.

Desde la Cámara Argentina Aeroespacial (CArAE) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos expresaron su preocupación e informaron que además la empresa tiene una deuda de varios millones de dólares.

“Estamos muy preocupados. Los problemas vienen desde el año pasado pero la situación se agravó”, explicó Santiago Sara, miembro de la CArAE, a Canal 10. Esto ya que el freno de la actividad impacta en el entramado productivo.

Ese entramado está compuesto por muchas Pymes e incluso micro Pymes que, según señaló Sara, no cuentan con el respaldo financiero para soportar la falta de pago por parte de FAdeA.

Además, tampoco hay certezas sobre el futuro de la empresa, ya que el Gobierno Nacional no da muestras de querer impulsar esa rama industrial desde el Estado.

Este miércoles, los representantes de las cámaras se reunieron con el Gobierno de Córdoba en la secretaría de Industria. El objetivo es encontrar un apoyo provincial para que todo el rubro pueda aguantar el contexto de endeudamiento.