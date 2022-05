Después de muchos años y tras la presentación de más de diez proyectos de ley, finalmente la boleta única está siendo analizada en la Cámara de Diputados de la Nación que, de aprobarse, deberá luego ser refrendada en el Senado.

Se trata de un instrumento de votación para las elecciones presidenciales y legislativas que pretende desterrar las históricas "listas sábanas".

La boleta única ya funciona 5 provincias argentinas -entre ellas, Córdoba- y es el sistema de votación de la mayoría de los países de América Latina y el mundo.

¿Qué es exactamente la boleta única partidaria?

La boleta única es un instrumento de votación que muestra toda la oferta de candidaturas de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría (por ejemplo, diputados y senadores de la Nación, y/o gobernador, legisladores, intendente, concejales, en el caso de elecciones provinciales).

El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa, se dirige al cuarto oscuro y allí marca sus opciones con un lápiz o una lapicera e introduce esa boleta en la urna.

Hay distintos modelos de boleta única: en Córdoba, una misma boleta concentra la oferta electoral total de la provincia (gobernador, legisladores, intendente, concejales, etcétera). Todo, en una sola carilla. Muestra las agrupaciones políticas (Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, etcétera) en vertical y a las categorías (gobernador, legislador, intendente, concejal, etcétera) en horizontal. También figura la opción de votar a la lista completa, es decir, a una misma agrupación para todos los cargos en disputa.

En Santa Fe, en cambio, el votante recibe 5 boletas por cada cargo, (gobernador, diputado, senador, intendente y concejal), identificadas por diferentes colores: la de gobernador es celeste; la de diputados provinciales, violeta; la de senadores provinciales, amarilla; la de intendente, verde; y la de concejales, roja.

¿En qué se diferencia la boleta única de las llamadas "listas sábanas"?

Con la boleta única el votante marca su decisión en una planilla, mientras que con el sistema tradicional, debe armar su voto con las boletas de cada partido o frente que encuentra en el cuarto oscuro, que a veces pueden ser decenas.

Con el sistema actual, el elector puede tomar una boleta completa o cortar boleta y elegir, por ejemplo, el candidato a presidente de un partido y la lista de candidatos a diputado y/o senador, de otro. Todo eso lo deposita en un sobre, que se cierra y va a la urna. Con la boleta única también se puede votar a distintas agrupaciones por categoría, pero usando un lápiz, no una tijera.

¿Cuáles son las ventajas de la boleta única?

La boleta única es una sola por cada votante y la impresión la realiza el Estado, sin la participación de los partidos políticos, que “en muchos casos suelen financiar las campañas con el dinero de las boletas” que reciben del Estado, según Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Los fiscales no deben ir a chequear los posibles faltantes de boletas, porque con la boleta única en el cuarto oscuro no hay nada, y se terminarían prácticas como el robo de boletas, las roturas o las boletas "truchas".

Por otro lado, al no tener que colocar decenas de boletas partidarias, los cuartos oscuros pueden ser más chicos o directamente boxes de votación, y no necesariamente usar un aula entera para un solo elector por vez. Esto podría agilizar el proceso electoral.

En diálogo con Chequeado, Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), subrayó que la boleta única garantiza la equidad en la competencia electoral, porque “toda la oferta electoral está expresada de la misma manera” y que “no se beneficia ningún partido político o frente electoral en particular”.

Alejandro Tullio, ex director de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, señaló que la boleta única, además de ser “el único sistema que asegura la integridad de la oferta electoral”, es más económica y ecológicamente sostenible. “Debemos prestar atención a la huella ecológica de los procedimientos. No es sólo la cantidad de papel, la tinta y otros materiales no biodegradables que insume el sistema actual sino también la logística asociada, porque son grandes volúmenes de elementos que se transportan”, indicó.

El ex funcionario sostuvo también que con la boleta única es más sencillo el conteo “que con las múltiples combinaciones desiguales” de las boletas partidarias, que se pueden cortar. Dependiendo de su diseño y su tecnología, la boleta única de papel podría ser leída con sistemas de escaneo veloces y seguros, agregó.

Los contra de la boleta única

Facundo Cruz, politólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló que “en la Argentina es muy fácil crear un partido político” y que, por lo tanto, “al implementar la boleta única hay una decisión trascendental que tomar respecto de su diseño”. “¿Ponemos a todos o a algunos? Si hacemos la letra más chica, esto generaría inequidad en la accesibilidad, con particular afectación a los adultos mayores y a quienes padezcan disminución visual. La ubicación de las candidaturas en la boleta única sería por sorteo, lo que no necesariamente viene a generar las condiciones de equidad que promete este sistema. Hay una variable adicional: la fortuna. ¿El primero que aparece se lleva más votos que el que aparece al final de todo?”, planteó.

Cruz, además, sostuvo que “la boleta única no resuelve el problema de la lista sábana, que es cerrada y bloqueada, porque uno vota una lista completa y no puede elegir candidatos de una u otra lista”. “Ahora se votan listas. Con la boleta única también, eso no cambia”, explicó.

El politólogo sostuvo que una reforma del sistema de votación “debe estar acompañada de otros cambios no visibles de la política para que la boleta única tenga sentido”, entre ellos, “el reconocimiento de los partidos políticos”. “Hoy, con 5 distritos se puede presentar una candidatura presidencial. Es un quinto del país. La boleta única se supone que viene a resolver problemas pero puede llegar a potenciarlos y a generar problemas que actualmente no tenemos”, aseveró.

Los cinco distritos donde se usa la boleta única para cargos provinciales

De los 24 distritos en que se divide el país, la boleta única -tanto de papel como electrónica (es decir, con la oferta electoral en una pantalla)- se utiliza en las elecciones en Santa Fe, Córdoba, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Mendoza se sumó recientemente, y en CABA, por la sanción del Código Electoral porteño en 2018, está legislada la boleta única con opción a utilizar boleta electrónica con respaldo de papel.

Algo importante de remarcar es que para implementar la boleta única no es necesario reformar la Constitución, sino solo modificar el Código Electoral Nacional con una ley que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso con mayoría agravada, es decir, la mitad más uno de los integrantes de cada cámara y no de los presentes en la sesión (mayoría simple). Posteriormente debe ser promulgada, reglamentada y publicada en el Boletín Oficial por parte del Poder Ejecutivo.

La opinión de la Justicia Electoral y del Gobierno Nacional

La Cámara Nacional Electoral (CNE) también fijó su posición sobre la boleta única en 2011, cuando señaló que la boleta “no es […] un instrumento al servicio del partido” sino “la posibilidad física para que se exprese el ciudadano”, y que por lo tanto “constituye el elemento mediante el cual se exterioriza la voluntad del elector”.

En este sentido, la CNE subrayó la conveniencia de evaluar la instrumentación de un sistema de boleta única por categoría, con el órgano electoral a cargo de su confección y su suministro, de modo tal de poner a disposición del elector la totalidad de la oferta electoral.

En tanto, el gobierno, a través de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, consideró este jueves que es “muy auspicioso” que la propuesta de Juntos por el Cambio para implementar el sistema de boleta única de papel en las elecciones comience a debatirse en el Congreso de la Nación.

“Todos sabemos que cualquier reforma del Código Electoral tiene muchas variantes, es la boleta única, es el voto electrónico, hay una cantidad de variables que hace muchos años están en discusión en el Congreso y que hay diferentes posturas dentro de los diferentes espacios políticos y entre las diferentes fuerzas políticas, con lo cual nos parece muy auspicioso que el tema se comience a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso”, opinó Cerruti.

Fuentes: Télam; chequeado.com