Acorralado por la aparición del documento del Bank of America que certifica la transferencia de 200 mil dólares a su favor, el diputado José Luis Espert tuvo que salir a dar algún esbozo de explicación de por qué había recibido ese dinero por parte de un fideicomiso integrado por personas implicadas en una causa por narcotráfico y fraude. Después de varios días de esquivos balbuceos televisivos, Espert confesó que recibió el dinero pero dijo que era un pago por un trabajo de consultoría para una empresa minera guatemalteca llamada Minas del Pueblo. Además, dijo que debido a la pandemia no pudo viajar a realizar el trabajo, no aclarando si devolvió o no el dinero.

Minas del Norte es una empresa propiedad de Fred Machado. En el país centroamericano se denunció que Machado financió las campañas de los expresidentes Freddy Morales y Alejandro Giammattei. El argentino lo negó pero admitió que Freddy Morales fue quien lo exhortó a "invertir" en negocios en Guatemala después de haberle prestado servicios de transporte aéreo sin cobrarle: "Morales me dice, ¿por qué no vienen a Guatemala, necesitamos gente que llegue a invertir? Me dijo que era un nuevo gobierno y que el país estaba en una buena posición geográfica".

En abril de 2021, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala allanaron la mina "La Meca", la única que explota Minas del Norte, donde no solo se encontraron evidencias de explotación ilegal de los recursos naturales sino también una solitaria pista de aterrizaje en medio de la selva y una avioneta, a nombre de JF Aircorp Inc., donde Fred Machado es presidente y vicepresidente al mismo tiempo. Además, durante el transcurso de estas investigaciones se descubrió que Minas del Norte extraía oro de forma ilegal, algo que Machado atribuyó a un exempleado de la empresa que tomó por la fuerza algunas máquinas para hacerse del mineral.

A mediados de este año, la pista clandestina fue destruida en el marco de la operación antinarco "Huracán de fuego" coordinada por fuerzas de seguridad guatemaltecas especializadas en narcotráfico.

Machado negó en la citada entrevista ser parte de una estructura narco y dijo que se lo vincula por un mensaje que envió en broma a Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión por el esquema ponzi con las aeronaves y vínculos con el narcotráfico en la misma causa por la que se pide la extradición de Machado que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina demora sin ningún tipo de explicación desde hace años. "A mí me vinculan en ese caso por un mensaje de texto, porque una aeronave que aterrizó con droga en Guatemala era de ella y le escribí: 'Mirá, ahí va tu cargamento'. Lo dije bromeando. Bueno, ese texto es la base que Estados Unidos utiliza para implicarme, aunque tiempo después los agentes de la DEA se dan cuenta que es una broma", afirmó Machado ante el medio Prensa Libre. Su pedido de extradición y la acusación siguen firmes y nada en la justicia estadounidense indica que se acepte que su vínculo con los hechos fue en broma.

El medio Prensa Comunitaria publicó que de acuerdo a documentos judiciales de la causa los aviones de esta estructura ponzi también servían como "una narcoflotilla" que transportaba droga del cartel de Sinaloa por distintos países como Colombia, Venezuela, el Caribe, Belice, Honduras y Guatemala. Aprovechaban el registro de las aeronaves en Estados Unidos y contactos políticos del más alto nivel -como Freddy Morales- para surcar los cielos guatemaltecos con poco o nulo control.

La investigación realizada en Estados Unidos revela que estas estructuras de corporaciones dedicadas al alquiler de aeronaves era usada por el cartel de Sinaloa para desviar la trazabilidad de la propiedad de las aeronaves si eran encontradas por las fuerzas de seguridad. Prensa Comunitaria publicó que la aeronave con el registro N311BD fue encontrada en Belice con 2,310 kilos de cocaína y estaba a nombre de la empresa AGC (Aircraft Guaranty Corporation Holdings), con base en Texas y parte de la estructura de Machado y Mercer-Erwin. Menos de una semana antes, había sido transferida a esa empresa por el real propietario de la aeronave: César "la Señora" Gastelum, reconocido operador de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Diez días después, recuperó la propiedad del avión según consta en los documentos judiciales estadounidenses que recogió el medio centroamericano.

Gastelum aparece nombrado como un personaje relevante en el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en los Estados Unidos.