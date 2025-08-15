El domingo 17 de agosto es el día señalado para el cierre definitivo de las listas que competirán el 26 de octubre para renovar parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. En Buenos Aires, la madre de todas las batallas como la nombró Javier Milei, La Libertad Avanza acaba de confirmar como candidata a diputada nacional a la actriz Karen Reichardt.

La ex vedette será una de las candidatas en la lista que encabeza José Luis Espert. Fuentes del gobierno nacional no confirmaron que lugar ocuparía en la boleta pero se sospecha que podría ser la Nº2 (lugar que por ley esta destinado a una mujer).

Karen Reichardt, famosa en la década de los noventa, se reinventó en este último tiempo como una outsider con fuerte influencia en el ecosistema de las redes. Un perfil que agrada y encaja en el relato libertario.

Cercana a Javier Milei en el último año, Reichardt fue beneficiada con la conducción de un programa en la TV Pública. El ciclo “Amores Perros” comenzó a emitirse el 12 de abril del 2025 por la pantalla del canal estatal.

Se cierra de a poco los nombres de la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Buenos Aires. El cabeza de lista es José Luis Espert, segunda iría Karen Reichardt y el tercer lugar estaría destinado para el dirigente del PRO, Diego Santilli.