Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires visibilizaron un descontento con el Gobierno Nacional y fuerte respaldo al peronismo que encabeza Axel Kicillof.

En ese marco, el candidato a diputado nacional, Ramón Mestre, aprovechó para realizar una reflexión de cara a lo que se viene en los próximos años en materia de política nacional.

“La caída de una nueva esperanza no debería tener como salida al kirchnerismo. Ya pasó con Alberto y así nos fue. No volvamos a ese pasado. No está bueno que la alternativa sea volver a los tiempos oscuros del kirchnerismo, ni seguir en la locura insensible e inhumana de los Libertarios”, publicó Mestre en sus redes sociales.

Además, recordó una frase de Hipólito Yrigoyen: “No todo está perdido; sólo hay que empezar de nuevo y Argentina ya lo hizo”. Por esto, remarcó que la salida es radical.