Ramón Mestre: "No está bueno que la alternativa sea volver a los tiempos oscuros del kirchnerismo"
El candidato a diputado nacional aprovechó las elecciones en Buenos Aires para afirmar que es momento de que el radicalismo tome protagonismo.
Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires visibilizaron un descontento con el Gobierno Nacional y fuerte respaldo al peronismo que encabeza Axel Kicillof.
En ese marco, el candidato a diputado nacional, Ramón Mestre, aprovechó para realizar una reflexión de cara a lo que se viene en los próximos años en materia de política nacional.
“La caída de una nueva esperanza no debería tener como salida al kirchnerismo. Ya pasó con Alberto y así nos fue. No volvamos a ese pasado. No está bueno que la alternativa sea volver a los tiempos oscuros del kirchnerismo, ni seguir en la locura insensible e inhumana de los Libertarios”, publicó Mestre en sus redes sociales.
Además, recordó una frase de Hipólito Yrigoyen: “No todo está perdido; sólo hay que empezar de nuevo y Argentina ya lo hizo”. Por esto, remarcó que la salida es radical.