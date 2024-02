Esta mañana, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles un documento que analiza la llegada al poder del libertario y la crisis económica que atraviesa la Argentina. Respondieron ante ello, el ministro del Interior, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo hoy que la deuda pública generada en los últimos 16 años fue "consecuencia" de las "políticas económicas" aplicadas durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández. Le pidió "tener un poco de dignidad y permanecer callada".

Cristina Fernández reapareció en la escena política con fuertes críticas a Milei

Caputo replicó en la red X al documento de 33 páginas dado a conocer por la expresidenta, en el que se cuestiona la gestión del presidente Javier Milei, en especial en materia económica, y donde asegura que se está generando una "tercera crisis de la deuda".

"Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal", manifestó el titular del Palacio de Hacienda.

En su respuesta, Caputo le señaló a Cristina Kirchner: "Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente".

Caputo en su mensaje a la exjefa de Estado, invitó a la expresidenta "tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

Por otro lado, el titular de la cartera del Interior, Guillermo Francos, calificó de “indignante” la publicación de esta mañana. “Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación”, agregó el ministro.

En este sentido, cuestionó que Fernández de Kirchner “se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar”.

“Todas las cosas que dice Cristina Kirchner en ese documento, que no lo alcance a leer del todo porque me pareció un poco aburrido y viejo, es lo que viene sosteniendo hace tiempo. No hace ninguna autocritica” añadió.