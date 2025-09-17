Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) por una gran mayoría. Fue con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Además, también se rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Pediatría. En este caso, la votación fue con 181 votos a favor, 60 negativos y 1 abstención.

En ambos casos, los representantes cordobeses votaron de la misma forma.

Los representantes de Córdoba votaron de la siguiente manera:

A favor

Oscar Agosto Carreño (Encuentro Federal), Juan Brugge (Encuentro Federal), Soledad Carrizo (UCR), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Pablo Carro (Unión por la Patria), Héctor Baldassi (PRO), Natalia de la Sota (Encuentro Federal), Rodrigo de Loredo (UCR), Gabriela Estévez (Unión por la Patria), Ignacio García Aresca (Encuentro Federal), Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), Alejandra Torres (Encuentro Federal).

En contra

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza), Luis Picat (Liga del Interior), María Celeste Ponce (La Libertad Avanza), Laura Rodríguez Machado (PRO).

Por su parte, Belén Avico (PRO) estuvo ausente.