Al menos 5 muertos y 35 heridos es el saldo provisorio de un incendio que se desató en un edificio de departamentos ubicado en calle Ecuador al 1.000 en el barrio porteño de Recoleta, donde trabajaron varias dotaciones de Bomberos y ambulancias del servicio de emergencias SAME, intentando rescatar a otras familias atrapadas en el interior de sus departamentos.

De acuerdo a lo confirmado por Alberto Crescenti, director del SAME, entre las víctimas fatales hay tres menores y dos mujeres adultas. “Una de las mujeres falleció en el Hospital Ramos Mejía y otra, en el Hospital Fernández”, sostuvo, en tanto que entre los heridos, hay varios niños y una embarazada que fueron trasladados de urgencia a distintos nosocomios de la ciudad de Buenos Aires.

“Las cinco personas fallecidas fueron rescatadas con vida e inconscientes, entregadas al personal médico del SAME y lamentablemente después llegaron óbitos a los respectivos nosocomios. Todas las personas que fallecieron fueron rescatadas del séptimo piso” y eran todos integrantes de la familia que vivía en ese departamento, señaló el subcomandante Pablo Giardina, de los Bomberos de la Ciudad.

El fuego se inició por causas que se investigan, en el séptimo piso de un edificio de planta baja y 14 pisos de calle Ecuador casi Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provocó pánico entre los habitantes del lugar. Las primeras llamas se registraron cerca de las 6 de la mañana en un ambiente de 30 metros cuadrados y abarcaron la cocina y tres dormitorios y un baño, todos en forma generalizada. Las llamas se extendieron a los pasillos y luego llegaron hasta un departamento del octavo piso.

Una vecina del piso de abajo del departamento adonde comenzó el fuego, dijo que escucharon "los gritos desesperados del padre de la familia” y agregó: “Nos despertamos porque vimos que se caían escombros. El padre había salido del departamento a pedir ayuda, agarró el matafuegos de la escalera y después no podía volver a entrar al departamento porque había llamaradas muy altas”, contó la mujer, quien aclaró que tanto ella como su grupo familiar no sufrieron heridas.

Pasadas las 8, las llamas fueron controladas por los bomberos. De todos modos, el operativo de los bomberos y personal del SAME continuó en el lugar ya que muchas personas habían quedado atrapadas en el edificio. “Estamos recorriendo piso por piso, peinando todo el edificio nuevamente, para saber si inspiraron humo o no los que quedaron en los departamentos no afectados” dijo Crescenti. El rescate de personas que estaban atrapadas en los pisos superiores que no podían salir de sus viviendas fue a través de grúas.

De manera preventiva, se dispuso el corte total de gas en la zona y en una estación de GNC que se encuentra debajo del edificio donde ocurrió el siniestro, la que fue evacuada de forma total, mientras que el tránsito en el sector permanece totalmente interrumpido.