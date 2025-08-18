Un actor que se mete en 16 papeles distintos, intentando interpretar a 16 argentinos distintos.

Eso hace Guillermo Francella en “Homo argentum”, el film que dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat, que estrenó el pasado jueves en cines de todo el país.

En sus primeros días consiguió un récord, acercándose al medio millón de espectadores en apenas pocas jornadas.

El rebote de la película tuvo tintes políticos, con elogios de Javier Milei, quien confirmó que compartió su difusión en la Quinta de Olivos con algunos diputados y su propio Gabinete.

Fiel a su costumbre, el Presidente hizo su interpretación, al afirmar que la obra “expone a los kukas” y por eso "están violentos”.

Lejos de aquello, las críticas de especialistas parecen ir por otro camino.

El sendero de público que la vio en los primeros días en las salas presagia un nuevo récord.