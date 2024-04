En medio de los despidos masivos del Gobierno de Javier Milei para lograr el “déficit cero”, la semana pasada fue noticia Lucas Berengua, quien fue desvinculado del tras 21 años de trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de lo dramático de quedarse sin empleo, la forma fue tan inhumana que la información se viralizó rápidamente: fue echado por altavoz del organismo nacional.

Berengua era una de las voces oficiales del SMN.

Afortunadamente, la viralización de la emotiva despedida que le hicieron sus compañeros debe haber influido para que desde la gestión libertaria-macrista revean la decisión y este jueves se supo que Berengua fue reincorporado.

Así lo hizo saber el propio meteorólogo a través de un video que fue replicado por la Unión del Personal Civil de la Nación uno de los gremios que representa a trabajadores estatales. "El gremio y la lucha por los puestos de trabajo", tituló UPCN la publicación en la red social X.

Y continuó: "Luego de que lo cesaran de sus funciones a Lucas Berengua en el Servicio Meteorológico Nacional a través de un altavoz, UPCN llevo a adelante la gestión para lograr reincorporarlo y se logró el objetivo".

La publicación estuvo acompañada de la grabación con el propio trabajador presentándose y confirmando la noticia. "En el transcurso de las últimas horas han sucedido eventos que han concluido en una renovación de mi contrato y mi reincorporación en el SMN", comenzó.

"Por un lado esto se trató de trámites y gestiones realizadas a través de UPCN con las autoridades del Ministerio de Defensa, quienes primero se comunicaron conmigo para indicar que mi renovación y continuidad estaba en gestión y luego el director del SMN fue quien me confirmó este evento. Hoy ya me encuentro reestablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas laborales habituales", informó.

En la despedida del mensaje grabado, el empleado dio lugar a una serie de agradecimientos por "las muestras de amor de las personas que se comunicaron", y a los medios de comunicación que sirvieron para la "visualización de su caso".

Tras la viralización del caso, el trabajador explicó: "A mi no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel", había contado a través de distintas entrevistas en los medios.

Berengua había entrado al SMN cuando siquiera tenía dependencia directa de un ministerio: dependía directamente de la Fuerza Aérea como se dijo en 2003.

Dentro del organismo fue contratado bajo diversas modalidades: con un plan de Naciones Unidas - una manera contractual de proyectos a nivel internacional que solía utilizarse en la administración pública -; luego le facturaba al SMN o a la Fuerza Aérea; y desde el 2008 o 2009 directamente al organismo que se transformó en un ministerio, en la modalidad del Artículo 9 que es la “planta transitoria”.

Con información de Clarín