Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se quedó sin abogados después de la renuncia que presentaron sus representantes legales en una jornada atravesada por tres allanamientos simultáneos en la causa por presuntas coimas.

Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron este viernes por “motivos personales”, según informó el sitio Todo Noticias.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron tres allanamientos simultáneos: en dos viviendas de Spagnuolo y en una sucursal bancaria donde el abogado tenía una caja de seguridad con 80.000 dólares y dos mil euros que no estarían declarados.

La investigación sobre una presunta red de coimas en torno a ANDIS y a la droguería Suizo Argentina se mantiene bajo secreto de sumario.