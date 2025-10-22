El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. La salida del ministro de Relaciones Exteriores había trascendido en los últimos días.

Mientras el mandatario anunció que prepara la reestructuración del Gabinete tras las elecciones legislativas, la noticia se conoció este miércoles en el día del cumpleaños número 55, que lo celebró en Olivos con su círculo íntimo.

La decisión fue luego de días de rumores con respecto a su futuro tras las críticas internas por la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca y luego de la presunta inclusión de Santiago Caputo en el Gabinete.

Por el momento no se ha informado quién será su reemplazo.