La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió la utilización de la frase “Nunca Más” en una bandera de campaña política de La Libertad Avanza (LLA), en el lanzamiento realizado en el distrito bonaerense de La Matanza, y dijo que “tienen que copiar y ofender”.

“Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, refiriéndose a los seguidores del presidente Javier Milei.

Carlotto afirmó: “Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez mas desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos. Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno y todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón”.

Finalmente, la responsable de la conducción de Abuela sostuvo: “El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad”.

Milei y quienes integran la LLA han definido como contenido la diferenciación lisa y llana de todo lo relacionado con los gobierno kirchneristas y también la lucha por la memoria, verdad y justicia, que permitió encarcelar a los responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Algunos de los militantes del espacio oficialista tienen firmes relaciones con militares de aquella época negra de la Argentina. Vale recordar que el Nunca Más fue el título al informe presentado por Mario Sabato sobre los aberrantes hechos vividos por ciudadanos argentinos.