Este martes hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia y el Gobierno Nacional se expresó al respecto a través de la canciller Diana Mondino.

La funcionaria publicó en sus redes sociales un breve mensaje donde dejó en claro que la democracia es el camino para los cambios de gobernantes.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó Mondino.