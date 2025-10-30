El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con la mayoría de los gobernadores del país tras la victoria que obtuvo en las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario, vestido de saco y corbata, saludó con apretones de mano, abrazos y besos a los mandatario que asistieron al encuentro con la vista puesta en el presupuesto 2026 y las reforma laboral, impositiva y penal.

Después de la reunión, que duró cerca de una hora y media, el vocero Manuel Adorni destacó que el país se encuentra en un momento "bisagra" y que se avanzará junto a gobernadores y al Congreso de la Nación en materializar las reformas mencionadas.

“Ninguno de los cambios que la Argentina necesita puede hacerse sin la voluntad de la mayoría de los gobernadores, conductores de los destinos de las provincias”, expresó el gobierno a través de la Oficina de la Presidencia en X.



Las presencias tuvo entre sus nombres el de Martín Llaryora, de Córdoba. Después de retomar los cuestionamientos, el mandatario volvió a acercarse a la Casa Rosada.

Más allá de los gobernadores “afines”, también confirmaron que concurren Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y sus colegas de Misiones, Hugo Passalacqua; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; también el rionegrino Alberto Weretilneck; el de Chubut, Ignacio Torres; el jujeño Carlos Sadir; además de Marcelo Orrego, de San Juan; y habrá, de última, representantes de Santa Cruz y Neuquén.

Una de las novedades será Sergio Zillioto, el líder pampeano que sostuvo pintada de azul la provincia el domingo. Entre los justicialistas, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, no va a faltar; al igual que el catamarqueño Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, de Salta.

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía Luis Caputo; la secretaría de la presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Por otra parte la convocatoria oficial dejó al margen a los peronistas Axel Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).