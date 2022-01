Desde el miércoles al mediodía, miembros de equipos de rescate buscan intensamente al riocuartense Alejandro Buchieri, quien ingresó al Mar Argentino, en la zona de Cabo Domingo, en la provincia de Tierra del Fuego, a probar su bote inflable nuevo y no regresó a la costa, donde la aguardaba su novia Andrea Borda, que fue quien dio aviso a las autoridades.

Pasada más de media hora desde su salida y al ver que Buchieri no regresaba, la mujer comenzó a buscar ayuda. “La idea era estrenar el bote. Él se metió y yo me quedé esperándolo con el mate. Tenía un salvavidas puesto. A los 40 minutos no regresó y di aviso a la policía”, contó.

Más adelante, la mujer relató que "Alejandro es una persona sana, el no consume drogas, no consume alcohol, no fuma, es un excelente nadador, casi a nivel profesional, es un chico inteligente que va a poder resolver situaciones. Confío que esta salud que él tiene lo va a ayudar a sobreponerse a cualquier situación climática. Tengo mucha fe en que se dejó arrastrar por la corriente o algo así y está en algún islote. Siento que él está y lo vamos a encontrar”, finalizó la mujer.

El operativo montado por las autoridades, incluye a integrantes de la Policía de la Provincia, Defensa Civil Municipal y la Prefectura Naval Argentina. Un grupo de los efectivos realizaron un “barrido” terrestre para intentar divisar al náufrago desde la costa, recorriendo desde la zona en que se introdujo al mar hasta la desembocadura del río Grande. En tanto, los miembros de Prefectura patrullan el lugar con motos de agua.

Mientras tanto, en la jornada del jueves se sumó al rastrillaje un avión llegado desde Comodoro Rivadavia con personal especializado en este tipo de tareas, y una división montada de la policía para continuar con el rastrillaje desde tierra.

“La búsqueda se está centrando en la costa hasta diez o veinte millas mar afuera del lugar”, precisó Nicolás Bebacqua, jefe de Prefectura. Las primeras hipótesis de los equipos de rescatistas señalan que el bote puede haber sido arrastrado a zonas más profundas, por efecto del viento y las mareas, en un lugar donde la temperatura del agua es muy baja para la supervivencia humana.

“Él se confió en que nada muy bien, se olvidó de que toda su experiencia es en río, no en el mar”, dijo su pareja. Buchieri nació en Río Cuarto, egresó de la Escuela de Bellas Artes Libero Pierini y el Conservatorio de Música Julián Aguirre y ejercía como docente en un colegio secundario de Río Grande, en Tierra del Fuego y en su cuenta de Instagram se declaraba como artista plástico, músico y amante de los viajes.