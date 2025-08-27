Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente: acusaron que el chofer iba a 160 km/h

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Rocío Bonacci y su padre, José, sufrieron un fuerte accidente este miércoles en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Ramallo, cuando se dirigían hacia el Congreso para participar de la sesión prevista en la Cámara baja.

Según el testimonio de su padre, que viajaba con ella, el chofer de la Cámara de Diputados que conducía el vehículo oficial se habría quedado dormido, lo que provocó el despiste. Medios bonaerenses confirmaron que ambos se encuentran conscientes y fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo.

José Bonacci sostuvo además que en reiteradas oportunidades habían manifestado su preocupación por la forma en que manejan los choferes oficiales. Según denunció, suelen conducir a “160 kilómetros por hora” y afirmó que el conductor involucrado en el siniestro “no estaba apto para manejar”.

Las autoridades policiales intervinieron en el lugar del siniestro, y la investigación sobre el accidente quedó a cargo de la Justicia.