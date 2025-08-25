Rodolfo Eiben, proscripto: "A Spagnuolo lo presentaban como el abogado personal de Javier Milei"

El candidato proscripto a diputado de Córdoba por el Partido Demócrata, Rodolfo Eiben se refirió a la foto en la que se lo ve acompañado de Diego Spagnuolo, removido de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Martín Menem, Karina Milei y Javier Milei.

La imagen, dijo en diálogo con Mirá Quién Habla, por SRT Media, data del 2023, en plena campaña electoral en la provincia de San Juan, luego de un acto proselitista: “Desde el 2024 no tengo nada que ver con La Libertad Avanza”, explicó.

El actual parlamentario del Parlasur detalló que su alejamiento del partido violeta se dio por varias circunstancias, una de ellas fue el desconocimiento de la alianza. Contó que LLA, que no era partido, se negó a continuar la alianza con el Partido Demócrata de Córdoba, pese a que puso inscribirse gracias a los Demócratas. Argumentaron que la alianza se termina el día de la elección, "pero una alianza termina si se pierde, si se gana se continúa los cuatro años de gobierno”.

“El tiempo y los hechos de a poco van demostrando que no tenemos nada que ver ni con ese movimiento ni con ese espacio, ni con esa gente”, apuntó Eiben.

En esos recorridos de campaña, Spagnuolo participaba como “el abogado personal de Javier Milei”. Era un hombre con el que Milei "tenía mucha amistad y mucha cercanía".

Eiben relató que su alejamiento del espacio, hace un año y medio atrás, se debió además por diferencias con “Lule” Menem. “Es una persona que siempre me excluyó en todo lo que pudo. Nunca cumplió su palabra en nada. Con él nunca tuve trato, sí fui amigo personal de Carlos Menem”.

Diferente es la relación con Martín Menem. Señaló que, personalmente y en medios nacionales de comunicación, apoyó su candidatura en la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. “Pero ninguno de los que estuvimos en la conformación inicial de LLA hoy continúa en ese espacio”.

Sobre su candidatura a diputado para las elecciones del 26 de octubre, Eiben informó que la semana pasada fue proscripto por la Justicia Federal de Córdoba "en virtud, supuestamente, de alguna orden de algún poder o superpoder nacional para que no sea candidato porque le gano a La Libertad Avanza en Córdoba, con el candidato que pongan".

Habló también del actual presidente del bloque oficialista en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni: “Él fue mi candidato a vicegobernador y una semana antes de asumir como diputado me dijo que por orden de Lule Menem y por Karina Milei, tenía que traicionarme y armar el partido de LLA en Córdoba. Eso es lo que él me avisó”.

“No hay causal para una intervención. Por no adherir a LLA me dejan afuera del proceso electoral”, manifestó el líder del partido liberal que tiene 120 años de existencia.