La Cámara de Diputados trata los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría.

En ese marco, el diputado nacional Rodrigo De Loredo adelantó que su bloque rechazará ambos vetos y aseguró que el Gobierno Nacional “da una sobreactuada demostración de robustez fiscal”.

Sobre el Hospital Garrahan, el representante cordobés valoró su importancia a nivel nacional y señaló que ninguna provincia podría sostener un establecimiento de semejante nivel.

Por esto, lamentó que la gestión de Milei no considere a los niños pobres con patologías graves y recordó que cuando se vetó la iniciativa el mercado reaccionó de mala manera: bajaron los bonos.

“El mercado y la sociedad saben que es necesario el equilibrio de las cuentas, pero no es necesario sacrificar a los niños”, planteó De Loredo.

Sobre las universidades nacionales

Por otro lado, el diputado remarcó que su bloque votará a favor de las universidades nacionales “como lo viene haciendo hace dos años” pero admitió que es importante revisar algunas cuestiones.

Hizo mención al tema de los egresos, a la importancia de mejorar la educación secundaria, a la implementación de becas más inteligentes e incluso planteó que los graduados deberían aportar. También hizo referencia a que hace falta “direccionar bien las investigaciones en pos del desarrollo nacional”.

Pero, ante esas necesidades, criticó que en estos dos años no hubo iniciativas que vayan en esa dirección y que la única propuesta es el ajuste que aplicó el Gobierno Nacional. Así, precisó que los países que salieron del subdesarrollo, como Israel o Corea del Sur, están caracterizados por tener una “formidable inversión en educación”.